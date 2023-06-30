Pais: لقاء سري أمريكي- فنزويلي في قطر

أفادت صحيفة Pais، نقلا عن مصادر، بأن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، بحث سرا في قطر مع مستشار الرئيس الأمريكي موضوع إنشاء قناة اتصال مباشرة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "التقى خورخي رودريغيز رئيس المجلس الوطني والساعد الأيمن (لرئيس فنزويلا) نيكولاس مادورو، في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع مع خوان غونزاليس مستشار الرئيس الأمريكي".

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ووفقا للصحيفة تم الاجتماع دون حضور وسطاء أو طرف ثالث. وترى الصحيفة، أن طابع السرية يسود عادة على هذه الاجتماعات حتى لا يتدخل أحد في الحوار.

وقالت الصحيفة: "اجتمع رودريغيز مع غونزاليس ... لتشكيل قناة اتصال مباشرة. ورفض الجانبان التعليق على الموضوع".

وتؤكد المقالة، "تم خلال الاجتماع بحث مواضيع الإفراج عن السجناء، وضرورة تطبيع الحياة السياسية في فنزويلا".

منذ نهاية العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة في تخفيف ضغوط العقوبات على فنزويلا بالسماح لشركة Chevron الأمريكية باستخراج وتكرير النفط بالتعاون مع PdVSA وتوريد منتجات المشروع المشترك إلى السوق الأمريكية.

في يناير، قال نيكولاس مادورو إن فنزويلا مستعدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويشار إلى أنه تم قطع هذه العلاقات في عام 2019، عندما اعترفت واشنطن بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسا لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي