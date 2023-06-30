لافروف: يمكن لذوي الأطفال الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا استرجاعهم وفق رغبة الأهالي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الصراع والمتواجدين على الأراضي الروسية يمكنهم العودة إلى أهاليهم في حال طلب ذووهم ذلك.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية: "نحن قلقون للغاية بشأن مصير الأطفال في مناطق الصراع.. جميع الأطفال الموجودين الآن على الأراضي الروسية، جميعهم معروفون، ولا أحد يخفي أسماءهم، ولا أحد يخفي الإحداثيات أماكن تواجدهم.. إذا كان هؤلاء الأطفال لديهم آباء أو أقارب مباشرون، فلهم كل الحق في أخذهم هؤلاء الأطفال".

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وشدد لافروف على أن عشرات الأطفال الأوكرانيين قد عادوا بالفعل إلى أقربائهم وأهاليهم.

وتابع لافروف قائلا: "الحديث في قضية الأطفال يدور عن إجلاء الأطفال في منطقة الأزمة، وهو ما يعرضونه في التقارير عبر التلفزيون الروسي، وهم يقضون وقتهم في معسكرات الاستجمام. نحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات، وقد قدمناها، إلا أنك لا ترى انعكاسا لذلك في الأمانة العامة، فلم يعرضوا هناك مثلا أننا استقبلنا أكثر من 5 ملايين من سكان الدونباس، من بين هؤلاء 700 ألف من الأطفال. وجزء كبير من هؤلاء كانوا من ملاجئ الأيتام، والذين قدموا مع المشرفين على تلك المؤسسات. نعم، كان هناك 300 من هؤلاء الأطفال نقلوا إلى عائلات بشكل مؤقت، حيث لم يتم تبنيهم، وفي حال ظهور أولياء أمور لهؤلاء، سينقلون إليهم. أما الأمانة العامة، فقد قررت أن يكون تقييم مثل هذه الظواهر بشكل مختلف، وإعطاء تصنيف أو عدم ذكر هذه التفصيلات، وهو ما يدل على دور الغرب في محاولة إخضاع المنظمة الدولية".

وشدد لافروف على "أنه لا ينبغي أن يحاول الشركاء في الغرب أن يضخموا قضية الأطفال، وغيرها من القضايا. من الأفضل للأوروبيين، ممن يقولوا إن الأطفال مرغمون على الوجود في روسيا، أن ينظروا إلى وضع الأطفال في أوروبا. هناك عدد من الطلبات لمنظمات الرعاية في أوروبا. ولا يجب على شركائنا الغربيين أن يؤكدوا أن النظام في كييف ليس عليه أي اعتراضات. لقد كان هدف النظام في كييف دائما القضاء على الروس معنويا وجسديا، والنازيون الجدد لا يخفون جرائمهم، بل يصورونها وينشرونها على شبكات الإنترنت".

وكان الكرملين قد صرح ردا على اتهام روسيا "بانتهاك حقوق الأطفال بمنطقة العملية العسكرية" أن العسكريين الروس يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال هناك، داحضا هذه الاتهامات.

المصدر: RT