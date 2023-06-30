القوات الروسية تستهدف بالمدفعية لواءين من القوات الأوكرانية
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صدت المدفعية الروسية تحرك وحدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية في غابات سيربريانسكي ودمرت عتادهم وأسلحتهم وقضت على عدد من المسلحين.
وقال المتحدث باسم قوات "الوسط" التابعة للقوات الروسية ألكسندر سافتشوك: "في موقع تورسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، تم رصد تحرك وحدات اللواءين الميكانيكيين 63 و 42 التابعين للقوت الأوكرانية. وتم تحديد الأهداف بدقة واستهداف اللواءين وتدمير عتادهم العسكري وتصفية عدد كبير من الجنود".
في محور كراسني ليمانسك، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30 باستخدام راجمة الصواريخ "سمرتش" الروسية، كما دمرت المقاتلات الحربية الروسية ثماني مناطق تمركز للقوات الأوكرانية.
المصدر نوفوستي