صدت المدفعية الروسية تحرك وحدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية في غابات سيربريانسكي ودمرت عتادهم وأسلحتهم وقضت على عدد من المسلحين.

وقال المتحدث باسم قوات "الوسط" التابعة للقوات الروسية ألكسندر سافتشوك: "في موقع تورسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، تم رصد تحرك وحدات اللواءين الميكانيكيين 63 و 42 التابعين للقوت الأوكرانية. وتم تحديد الأهداف بدقة واستهداف اللواءين وتدمير عتادهم العسكري وتصفية عدد كبير من الجنود".

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في محور كراسني ليمانسك، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30 باستخدام راجمة الصواريخ "سمرتش" الروسية، كما دمرت المقاتلات الحربية الروسية ثماني مناطق تمركز للقوات الأوكرانية.





المصدر نوفوستي