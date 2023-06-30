ترامب يحدد هدفه الرئيسي في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن هدفه الرئيسي في أوكرانيا هو وقف قتل الناس هناك.

وأضاف ترامب: "أريد أن يتوقف موت الناس بسبب هذه الحرب السخيفة".

ويعتقد الرئيس الأمريكي السابق، أن العقبة الرئيسية على هذا المسار هي الافتقار إلى وسيط ومفاوض كفء، قادر على المساهمة في إبرام السلام.

إقرأ المزيد

وأشار ترامب إلى أنه لو كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، لكان "كل شيء مطروحا للتفاوض".

ولم يستبعد الرئيس السابق أن تضطر أوكرانيا لتقديم تنازلات، وتتخلى عن بعض المناطق والأراضي. في الوقت نفسه، أشار إلى أن الهدف الرئيسي بالنسبة له هو وقف الأعمال القتالية.

وقال ترامب: "أعتقد أن أهم شيء يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو صنع السلام - الجمع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام".

ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات عديدة، على لسان مسؤولين من مختلف المستويات، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن لا تتوفر حتى الآن الظروف المطلوبة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وهو أمر يمكن تحقيقه في الوقت الحالي فقط بالوسائل العسكرية.

ويؤكد الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك في اتجاه سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وشدد على أن كل مطالب روسيا معروفة جيدا للجميع.

المصدر: نوفوستي