أنقرة تؤكد تصميمها على إنهاء "التهديد الإرهابي" شمال سوريا

أكد ممثل تركيا الدائم بالأمم المتحدة سادات أونال تصميم بلاده على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحماية مواطنيها وحدودها.

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وقال أونال في كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري أمس الخميس، إن تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني، واللذين تصنفهما تركيا إرهابيين، لا يهدد فقط الاستقرار والسلامة الإقليمية في سوريا، بل أيضا مصالح الأمن القومي لتركيا.

وذكر أن تنظيم "واي بي جي" نفذ 67 هجوما من تل رفعت ومنبج شمال سوريا، ضد تركيا ومناطق سيطرة مسلحين مدعومين من أنقرة في سوريا منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن "تركيا مصممة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

سياسيا، لفت أونال إلى أن محادثات أستانا بشأن سوريا التي جرت الأسبوع الماضي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مشيرا إلى أهمية محاربة الأجندات الانفصالية ومظاهر الإرهاب بجميع أشكاله.

وشدد المسؤول التركي على ضرورة اجتماع اللجنة الدستورية السورية مرة أخرى في أقرب وقت لتجاوز الجمود السياسي الحالي.

المصدر: الأناضول