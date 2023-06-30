توجيه تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى فتى من أصول جزائرية في فرنسا

وجهت السلطات الفرنسية الخميس، تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى بالرصاص الثلاثاء فتى من أصول جزائرية قرب باريس، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي.

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وبينما أثار مقتل نائل (17 عاما) أعمال عنف مستمرة، أعربت السلطات عن خشيتها من اتساع رقعتها، وأفادت مذكرة استخبارية نقلها مصدر بالشرطة لوكالة فرانس برس، أن العنف يمكن أن يصبح "معمما" خلال "الليالي المقبلة" ويتسم بـ"أعمال تستهدف الشرطة ورموز الدولة".

وأعلن المدعي العام في نانتير باسكال براش أن الشرطي الدراج البالغ 38 عاما سيمثل أمام قاضيي تحقيق لتوجيه لائحة اتهام له، لافتا إلى أن "النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق". وطلب احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.

وفي وقت لاحق، قالت النيابة في بيان إن "الشرطي المشار اليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وجهت إليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي".

وقدم الشرطي الخميس الاعتذار لعائلة الفتى نائل، وفق ما أفاد محاميه.

وخرجت الخميس مسيرة تكريما لذكرى الفتى، بقيادة والدته، وقد أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مشاركين فيها بعدما اندلعت أعمال الشغب أمام مقر محافظة أو-دو-سين.

وأعربت والدة نائل عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية، وقالت منية لقناة "فرانس 5" إن الشرطي كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة.

واعتبرت أن الشرطي "رأى وجها عربيا، طفلا صغيرا، وأراد أن يقتله".

المصدر: أ ف ب