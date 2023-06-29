حضور لافت لأسماء الأسد في حفل تخرج ابنها حافظ من جامعة موسكو الحكومية (فيديو+صور)  

حضرت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، حفل تخرج ابنها حافظ بشار الأسد، بدرجة ماجستير بالرياضيات في جامعة موسكو الحكومية وسط العاصمة الروسية، بعد تلقيها دعوة رسمية.

وظهرت أسماء الأسد في مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبارك لابنها البكر وتعانقه.

كما التقطت السيدة الأولى صورا تذكارية مع ابنها أمام المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، وفي بعض الأماكن الأخرى داخل الحرم الجامعي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت "هيئة التميز والإبداع السورية" أن النجل الأكبر للرئيس السوري، حافظ الأسد، نال شهادة الماجستير في "الرياضيات الصرفة" من جامعة موسكو الحكومية، بمعدل تام مع مرتبة الشرف.

وذكرت الهيئة في حسابها على "فيسبوك"، أن "الطالب الأسد، كان تحت إشراف البروفيسور فلاديمير تشوباريكوف، وحصل الأسد على شهادة "الدبلوم الأحمر" بالمرتبة الأولى في الدفعة".

المصدر: RT