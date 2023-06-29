"ثاني غواصة أمريكية خلال أسبوعين".. "النووية أوهايو" تتوجه إلى كوريا الجنوبية

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، عن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال غواصة من طراز "أوهايو"، القادرة على حمل أسلحة نووية، إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رايدر قوله "مستقبلا، ستقوم غواصة من طراز "أوهايو" بزيارة دولة كوريا الجنوبية وهي قادرة على حمل أسلحة نووية".

ولم يحدد رايدر في الوقت نفسه، ما إذا كانت الغواصة ستزود بالأسلحة النووية خلال هذه "الزيارة" المقبلة.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية في منتصف يونيو الجاري، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، الغواصة "يو إس إس ميشيغان" التي تعمل بالطاقة النووية، والقادرة على حمل نحو 150 صاروخا من طراز "توماهوك".

وجاء ذلك، بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، ردا على التدريبات بالذخيرة الحية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية ستجري، مع نشر هذه الغواصة، تدريبات على تعزيز قدرات عملياتهما الخاصة وقدراتهما المشتركة على التعامل مع التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

المصدر: RT + أ ب