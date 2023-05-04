الجيش الأمريكي ينشر صورا لمسؤولين كوريين جنوبيين وأمريكيين ويابانيين من داخل غواصة صاروخية نووية

نشر الجيش الأمريكي، صورة تجمع قادة الغواصات العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، على متن غواصة أمريكية صاروخية باليستية نووية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تعود الصورة لشهر أبريل المنصرم، وتشير إلى تعزيز التعاون الثلاثي ضد "التهديدات الكورية الشمالية."

وأشارت وكالة "يونهاب"، إلى أن المسؤولين الـ 3 هم الأدميرال، لي سو-يول"، قائد قوة الغواصات التابعة للبحرية الكورية الجنوبية، والأدميرال ريك سيف، قائد مجموعة الغواصات الأمريكية السابعة، ونائب الأدميرال تاتيكي تاوارا، قائد قوة الغواصات بالأسطول الياباني.

وأوضحت الوكالة، أن سيئول وواشنطن وطوكيو عززت التنسيق الأمني فيها بينها، في ظل "تصعيد التهديدات الصاروخية النووية من قبل بيونغ يانغ من خلال اختبارات الأسلحة التي جرت العام الجاري، مثل اختبارات الغواصات الذاتية للهجوم النووي تحت الماء".

ووفقا للجيش الأمريكي، تم تزويد كبار المسؤولين على متن الغواصة بجولات وإيضاحات حول قدرات الغواصة.

ونشر البنتاغون عبر موقعه، سلسلة من الصور تظهر المسؤولين الثلاثة على متن الغواصة "يو إس إس ماين"، وهي غواصة صواريخ باليستية من طراز "أوهايو"، بالقرب من غوام في الـ 18 من أبريل الماضي.

المصدر: يونهاب