الأسد الابن ينال درجة الماجستير من جامعة موسكو الحكومية (صور)

"هيئة التميز و الإبداع" السورية أن النجل الأكبر للرئيس السوري، حافظ الأسد، نال شهادة الماجستير في "الرياضيات الصرفة" من جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، بمعدل تام مع مرتبة الشرف.

وذكرت الهيئة في حسابها على "فيسبوك"، أن "الطالب الأسد، كان تحت إشراف البروفيسور فلاديمير تشوباريكوف، وحصل الأسد على شهادة "الدبلوم الأحمر" بالمرتبة الأولى في الدفعة".

وأشارت الهيئة إلى أن حافظ بشار الأسد "اجتاز الامتحان الوطني الذي تُجريه الجامعة، بتفوق، كما دافع عن أطروحة الماجستير في مجال نظرية الأعداد بعنوان: "تمثيل الأعداد الصحيحة بصيغة مجموع قيم كثير حدود من الدرجة الثانية عند أعداد صحيحة".

ووأضافت: "وكان الأسد قد قام في السنة ما قبل الأخيرة بتسريع دراسته، وهو أمر تتيحه الجامعة للمتميزين فيها، لينجز مقررات السنتين الأخيرتين بشكل متزامن".

وحضرت التخرج والدته، عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد.

المصدر: RT