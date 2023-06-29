الدفاع الروسية: مصرع جنرالين و50 ضابطا أوكرانيين و20 من المرتزقة بضربة واحدة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جنرالين أوكرانيين كانا مشاركين في اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل أثناء تعرضه لضربة يوم 27 يونيو الجاري.
جاء ذلك وفقا لمعلومات محدثة من وزارة الدفاع الروسية، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بضرب نقطة الانتشار المؤقتة للواء رقم 56 الآلي المستقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك، في وقت مشاركة جنرالين أوكرانيين في اجتماع، حيث تم تحييد 50 جنديا أوكرانيا، و20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية