رئيس رومانيا يدعو إلى تواجد عسكري أمريكي دائم في بلاده

أعرب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، عن أمله في أن يتحول الوجود العسكري الأمريكي المؤقت في بلاده إلى تمركز دائم، وزعم بأن ذلك سيعزز المجال الأمني.

وأضاف رئيس رومانيا، بكلمة في حفل استقبال أقامته السفارة الأمريكية في بوخارست بمناسبة الذكرى الـ 247 لعيد استقلال الولايات المتحدة: "إلى جانب وضع بلادنا كعضو في الاتحاد الأوروبي وكحليف في الناتو، ستستمر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في تشكيل السياسة الخارجية والأمنية لرومانيا. أؤكد لكم أن سلطات رومانيا ستتعاون بشكل كامل لتهيئة أفضل الظروف لوجود مستقر، ونأمل أن يكون دائما لقوات شريكنا الاستراتيجي الرئيسي في رومانيا =".

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وأشار يوهانيس إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب في وقت سابق عن نيته "الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء".

ويرى يوهانيس تأكيد هذه الكلمات في صورة ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في رومانيا، مما يساهم في "ضمان أمن الفضاء الأوروبي الأطلسي".

في أوائل أبريل الماضي، تحدث يوهانيس لصالح تعزيز وجود الناتو في منطقة البحر الأسود.

تم تشكيل مجموعة الناتو القتالية (BGFP) في رومانيا في مايو الماضي. واليوم تتواجد في رومانيا قوات من فرنسا وبلجيكا وهولندا ولا يستبعد مشاركة دول أخرى. تمتلك المجموعة القتالية مركبات مدرعة خفيفة ودبابات، لكنها تتوقع استلام أسلحة ثقيلة في المستقبل.

المصدر: نوفوستي