بوشلين: تقدم كبير للقوات الروسية على اتجاه كراسني ليمان والمرتزقة يتمركزون في كراماتورسك

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين مواقعها في اتجاه كراسني ليمان، ولم تحدث تغييرات كبيرة بعد في اتجاهي مارينسكي وأفديفسكي.

وأضاف بوشلين في حديث تلفزيوني: "هناك تحسينات جيدة جدا في مواقع القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان. ويبقى الوضع على اتجاهي أفديفسكي وماريينسكي دون تغييرات كبيرة".

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وأشار بوشلين إلى أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني، يتمركزون بشكل أساسي في كراماتورسك.

وقال: "تسجل وحداتنا وجود المرتزقة. وهم فعلا يتمركزون بشكل رئيسي في كراماتورسك، وذلك لأن هذه واحدة من المدن التابعة لجمهورية دونيتسك التي بقيت تحت السيطرة الأوكرانية والتي توجد فيها مواقع بنية تحتية مناسبة".

المصدر: تاس