قال ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "مركز" بالجيش الروسي إن طيران هذه المجموعة قصف تجمعات ومعاقل القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرتها في اتجاه كراسنوليمانسكي.

وأضاف الضابط الروسي: "استهدفت طائرات حربية تابعة لمجموعتنا بصواريخها وقنابلها الجوية، تجمعات القوى البشرية والنقاط النارية ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي".

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ووفقا له، استهدفت مدفعية الجيش الروسي كذلك، وحدات من اللواء الآلي رقم 63 بالقوات الأوكرانية، أثناء تحركها في منطقة قرية تورسكويه. وتمكنت المدفعية الروسية، من تدمير مدفعين أوكرانيين من طراز D-30 ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وبالإضافة إلى ذلك، تصدت منظومات الدفاع الجوي الروسي من طراز "أوسا – أ ك م"، لمسيرات جوية أوكرانية، ودمرت طائرتين بدون طيار معاديتين من طراز "فوريا" في منطقتي روبيجني وفارفاروفكا.

المصدر: نوفوستي