قائد "الناتو" في أوروبا: لا يوجد نجاح ملحوظ للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد

قال قائد القوات المشتركة التابعة لحلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي إنه لم تكن هناك نجاحات ملحوظة في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

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جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن كافولي، حيث تابع أن "الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق نجاحا كبيرا بعد، وتواجه القوات المسلحة الأوكرانية صعوبات بسبب الدفاع الروسي".

ووفقا للصحيفة، فإن ذلك تجلى بشكل خاص الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن حشود القوات الروسية تتميز عدديا عن نظيرتها الأوكرانية.

يشار هنا إلى أن القوات الأوكرانية تفوق نظيرتها الروسية عددا على الجبهات.

المصدر: نوفوستي