رئيس نيكاراغوا يخطط مع وزير خارجيته لزيارة روسيا

قال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، في حديث لمراسل "نوفوستي" إنه يخطط لمرافقة رئيس بلاده دانيال أورتيغا للقيام بزيارة إلى روسيا الاتحادية.

وأضاف الوزير: "وفقا لما تسمح به نشاطاتنا، سنتوجه مع الرئيس أورتيغا إلى موسكو مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

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وشدد الوزير على أن اللقاءات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "دائما مثيرة جدا للاهتمام".

وقال: "تتسم اتصالاتنا إلى حد كبير بالمنفعة المتبادلة، ونحن نتبادل الآراء خلال اللقاءات. العلاقات بين نيكاراغوا وروسيا قوية للغاية وأخوية ومليئة بالتضامن في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف".

وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لوصول أورتيغا إلى موسكو، قال مونكادا: "يتطلع الرئيس أورتيغا أيضا إلى زيارة روسيا، ونأمل أن يحدد لنا في النهاية موعدا عندما يمكنه الذهاب".

المصدر: نوفوستي