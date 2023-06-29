ضابط بقوات لوغانسك: خلافات وإطلاق نار بين فصائل عسكرية أوكرانية في محور كراسني ليمان

قال أندريه ماروتشكو، من ضباط قوات جمهورية لوغانسك، إنه تم ملاحظة وجود مناوشات بين قادة وفصائل في المواقع العسكرية الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

وأضاف ماروتشكو: "في منطقة مستوطنة سيريبريانكا، من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل إطلاق نيران في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات الأوكرانية".

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ولفت ماروتشكو إلى أن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة تحاول وقف المحاولات التعسفية لمغادرة مواقعها من قبل العسكريين الأوكرانيين.

ويلجأ الكثير من الجنود الأوكران إلى الهرب والفرار بترك مواقعهم القتالية لعدم الرغبة في مواصلة القتال والاشتباك ومنهم من يسلم نفسه وسط أعداد كبيرة من القتلى الجنود الأوكران يوميا جراء الاشتباكات.

المصدر: نوفوستي