"لوفيغارو": مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن مصدر أن مجهولين حاولوا اقتحام سجن فرينز في فرنسا وتهريب سجناء.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" نقلا من مصدر مطلع، فإن محاولة لهروب معتقلين من سجن فرينز جرت الليلة الماضية، عندما انتشرت العديد من أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا وخاصة في منطقة باريس.

حيث استهدف بضع عشرات من الأفراد المبنى في البداية بالألعاب النارية. بعد عدة دقائق، حاول عشرات الأشخاص الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء اقتحام مركز السجن لإخراج السجناء، فتم إرسال وحدة RAID، وهي وحدة النخبة من الشرطة الوطنية، إلى مكان الحادث.

واندلعت أمس في معظم أنحاء فرنسا أعمال شغب بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة.

المصدر: لوفيغارو