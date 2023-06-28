مصر تدين إحراق القرآن الكريم في السويد

أعربت مصر فجر اليوم الخميس عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجح من مشاعر الكراهية بين الشعوب".

وأضاف البيان: "هذا، وتعرب مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخرا في بعض الدول الأوروبية، مؤكدة رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين".

وأردفت الخارجية في البيان: "كما تشدد مصر على مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدة ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب".

المصدر: RT