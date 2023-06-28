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الخارجية الأمريكية: زيارة وفد نيابي لتايوان لا تعني تغيير سياساتنا

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الخارجية الأمريكية: زيارة وفد نيابي لتايوان لا تعني تغيير سياساتنا
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أكدت الخارجية الأمريكية أن زيارة وفد مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان لا تعني تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه الجزيرة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "بوسعي أن أقول إن أعضاء في الكونغرس قد زاروا تايوان، وتوجد هناك سوابق تاريخية".

وأضاف: "مثلما كان في وقت سابق في مثل هذه الحالات، نشير إلى أنه لا يوجد أي سبب لزيادة التوتر أو تغيير الوضع الراهن. والولايات المتحدة لا تسعى لذلك على أي حال".

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وشدد على أن الحديث لا يدور عن ممثلي السلطة التنفيذية الأمريكية، وأن على أعضاء الكونغرس أن يعلقوا على زياراتهم بأنفسهم.

وكان وفد من 9 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي قد وصل إلى تايوان يوم الثلاثاء، ويضم الوفد 7 أعضاء في لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب.

واستقبلت رئيسة تايوان تساي إنغ وين الوفد الأمريكي يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تختتم الزيارة يوم الخميس.

وجدير بالذكر أن زيارات المشرعين الأمريكيين لتايوان كانت تثير استياء الصين دائما، حيث تعتبر بكين تايوان جزءا من الأراضي الصينية.

المصدر: تاس

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