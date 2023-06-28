تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.. بوتين يزور أحد أقدم المساجد في روسيا بمدينة دربند بداغستان

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال تواجده بمدينة دربند بداغستان تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، مسجد الجمعة في المدينة، الذي يعتبر أحد أقدم المساجد في روسيا والعالم.

وتتزامن هذه الزيارة إلى مسجد الجمعة، مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

كما هنأ الرئيس الروسي بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة حلول عيد الأضحى، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

كما تلقى بوتين مصحفا هدية بمسجد الجمعة في المدينة، ووعد الاحتفاظ بالنسخة من المصحف في الكرملين.

وأكد بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

كما قال بوتين: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وأضاف: "إنه كتاب مقدس للمسلمين وللجميع، نحن نعلم أن بلادنا تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة".

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المصدر: RT