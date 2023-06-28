المعارضة الإيطالية تجدد اتهامها لميلوني بالولاء المطلق لواشنطن في إطار الأزمة الأوكرانية

جدد رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي، اتهاماته الموجهة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بـ"الامتثال" لسياسة الإدارة الامريكية بشأن الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "آكي"، قال كونتي وهو رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، تعليقا على خطاب ميلوني في مجلس النواب عشية القمة الأوروبية، إنها "تتميز بامتثالها التام وولائها لنهج واشنطن إزاء الأزمة الأوكرانية".

وأضاف كونتي، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يلجأ إلى حلفائه المهمين كألمانيا وبريطانيا وفرنسا عندما يريد التشاور ويتواصل مع ميلوني عندما يتخذ قرارا بالفعل".

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق الجدل حول علاقة ميلوني مع إدارة واشنطن بـ "السخيف"، وذلك في إشارة إلى اتهام المعارضة لرئيسة الوزراء بإخراج البلاد من الدائرة الأولى لحلفاء الولايات المتحدة في أعقاب مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتصرت على نظرائها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بشأن التطورات الأخيرة في روسيا.

المصدر: آكي