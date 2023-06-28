الكرملين يعلق على تصريحات لوكاشينكو بشأن أحداث التمرد المسلح

علق المتحدث باسم الرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسرده لوقائع محاولة التمرد المسلحة وحيثيات وساطته.

قال بيسكوف إن الكرملين كان رد فعله كان طبيعيا للغاية على الطريقة التي روى بها رئيس بيلاروس تفاصيل أحداث 24 يونيو، وعلى مدى انفتاحه في الحديث عن محاولة التمرد المسلحة واتصالاته بقائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية استولت في ليلة 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بروستوف، في روستوف، بعد أن زعم بريغوجين بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجمات صاروخية وقنابل على معسكرات "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.

وقد باشرت السلطات القضائية الروسية يوم السبت الماضي فتح تحقيقا في قضية جنائية ضد بريغوجين لتنظيمه تمردا مسلحا.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرة الأراضي الروسية إلى بيلاروس، مقابل غلق القضية الجنائية.

المصدر: وكالات