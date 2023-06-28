الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود ومقرات قيادة لقوات كييف وتكبيدها أكثر من 670 قتيلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخازن وقود ومقرات قيادة لقوات كييف وتكبيدها أكثر من 670 قتيلا بينهم مرتزقة، بضربات صاروخية دقيقة على عدة محاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

على محور دونيتسك تم صد 5 هجمات للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع متحرك من طراز Krab بولندية.

في محور جنوب دونيتسك في منطقة فريمفسكي صدت قواتنا هجومين للعدو.

في محور زابوروجيه أحبطت قواتنا أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية وبلغ إجمالي خسائر العدو 235 جنديا وتدمير مدافع D-20 وMsta-B.

في محور كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

على محور كراسني ليمانسك أحبطت قواتنا أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في غابات سيريبريانسكي، وهزمت وحدات الألوية الميكانيكية 21، 42، 63، 67 والفوج الخامس عشر للحرس الوطني، وقضت على 115 جنديا أوكرانيا، ودمرت راجمة "غراد"، ومدفع Akatsiya، ومدافع هاوتزرD30.

في محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع Msta-B وD-20 و D-30

في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك تم استهداف نقطة التمركز المؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 واستهداف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب اللواءين 63 و10 وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة للواء المدفعية 47 في دونيتسك.

دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ بريطانية مجنحة Storm Shadow و6 صواريخ HIMARS أمريكية.

تم إسقاط ثماني مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية