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عميل بريطاني سابق: واشنطن تحرم أوكرانيا فرص التفاوض خدمة لمصالحها الخاصة

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عميل بريطاني سابق: واشنطن تحرم أوكرانيا فرص التفاوض خدمة لمصالحها الخاصة
Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قال عميل الاستخبارات البريطانية MI6 السابق ألاستر كروك، إن الولايات المتحدة تحرم أوكرانيا من فرص التفاوض مع روسيا خدمة لمصالحها الخاصة.

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جاء ذلك في مقابلة مع كروك على قناة Judging Freedom في موقع "يوتيوب"، حيث قال إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الأزمة الأوكرانية "تقارب بين كييف ودول الناتو تؤكد على عدم رغبة الولايات المتحدة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: "هل أنت معنا أم ضدنا"، هذا النوع من اللغة يعزل المشكلة الأوكرانية برمتها عن السياق، وعن التاريخ، وعن الأسباب الحقيقية لظهورها ويصر على أنه (يجب معاقبة روسيا)، ولا يوجد ما يمكن القيام به، وهو ما يوقف أي مفاوضات".

وكان المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، قد صرح في وقت سابق بأن البيت الأبيض ما زال يرفض الاعتراف بأن الولايات المتحدة خلقت من أوكرانيا وحشا، لم يعد بإمكانها مواجهته.

المصدر: يوتيوب

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