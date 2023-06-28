تكساس.. طرد أستاذ جامعي ألقى محاضرة عن تحديد الجنس بواسطة الكروموسومات

قال أستاذ علم الأحياء في جامعة تكساس الأمريكية إنه طرد من الجامعة بعد محاضرة حول كيفية تحديد الجنس بواسطة كروموسومات X و Y.

وزعم جونسون فاركي، الذي درس في كلية سانت فيليب في سان أنطونيو لمدة 20 عاما، أنه متهم بـ"الوعظ الديني" وتركه بعد أن ناقش الجهاز التناسلي البشري خلال درس في 28 نوفمبر 2022، مما أدى إلى خروج أربعة طلاب من قاعة المحاضرات.

وأرسل مكتب المحاماة "فيرست ليبرتي" خطابا إلى الجامعة نيابة عن المعلم يطالب بإعادته إلى منصبه، قائلا إن "الكلية طردته لتدريسه مبادئ علم الأحياء الأساسية والمقبولة على نطاق واسع.. نطلب من الكلية إعادة الدكتور فاركي لمنصبه على الفور وتنظيف سجله من أي مخالفات".

وأضاف: "قام فاركي بتدريس علم التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء لأكثر من 1500 طالب منذ عام 2003.. وخلال عمل الدكتور فاركي لمدة 20 عاما كأستاذ علم الأحياء في كلية سانت فيليب، تلقى باستمرار تقييمات أداء مثالية. وطوال ذلك الوقت، لم يناقش مطلقا مع أي طالب وجهات نظره الشخصية، الدينية أو غير ذلك، حول الجنس البشري أو النشاط الجنسي".

وأشار إلى أن "الطلاب الأربعة خرجوا من قاعة المحاضرات عندما صرح فاركي، بما يتفق مع دراسته لبيولوجيا الإنسان والمعتقدات الدينية، أن الجنس تم تحديده بواسطة الكروموسومات X و Y. في عقدين من تدريس هذه المفاهيم الأساسية غير الملحوظة، لم يشكو أي طلاب آخرين".

وعلميا تحدد الكروموسومات X وY المعروفة أيضا باسم الكروموسومات الجنسية، الجنس البيولوجي للفرد. ترث الإناث كروموسوم X بينما يرث الذكور كروموسوم Y.

المصدر: "نيويورك بوست"