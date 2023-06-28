نائبة جمهورية سابقة: مشكلة السياسة الأمريكية في أننا ننتخب الأغبياء

اعتبرت النائبة الأمريكية الجمهورية التي خسرت مقعدها في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر 2022 ليز تشيني، أن مشكلة السياسة الأمريكية في "انتخاب الأغبياء".

ورأت تشيني وهي من أشد المعارضين للرئيس السابق دونالد ترامب، أن "البلاد تواجه تحديات كبيرة وقضايا مهمة وأساسية، لكن ما فعلناه في سياستنا هو خلق وضع ننتخب فيه الحمقى".

حول ما إذا كانت ستترشح للرئاسة إذا أظهرت استطلاعات الرأي أن ذلك سيؤدي إلى خسارة ترامب، قالت: "أنا لا أنظر إلى الأمر من منظور هل هذا ما يجب أن أفعله أو ما لا ينبغي أن أفعله.. أنا أنظر إليها من خلال منظور كيف ننتخب الناس الجادين.. وأعتقد أن انتخاب الأشخاص الجادين لا يمكن أن يكون حزبيا".

وأضافت: "بسبب الموقف الذي نحن فيه، حيث لدينا مرشح حزب رئيسي يحاول تفكيك ديمقراطيتنا، علينا أن نفكر في أنواع التحالفات الضرورية لهزيمته، وهذه هي التحالفات التي يجب أن نبنيها عبر الخطوط الحزبية"، مشددة على أنها تؤمن أن "الشيء الوحيد الأكثر أهمية للبلد هو أن دونالد ترامب لا يمكن أن يكون في أي مكان بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى".

المصدر: The Hill