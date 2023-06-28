مكارثي: ترامب أقوى اليوم مما كان عليه عام 2016

تراجع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عن تعليقاته السابقة التي أعرب فيها عن عدم ثقته بقوة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إنه أقوى اليوم مما كان عام 2016.

وفي حديثه لموقع "بريتبارت" قال ماكارثي "السبب الوحيد الذي يجعل بايدن يستخدم حكومته الفيدرالية لملاحقة الرئيس ترامب هو أنه أقوى خصم سياسي لبايدن، كما تظهر استطلاعات الرأي"، مضيفا: "انظروا فقط إلى الأرقام هذا الصباح - ترامب أقوى اليوم مما كان عليه في عام 2016"، في إشارة إلى استطلاع أجرته منظمة "مورننغ كونسل" للأبحاث، أظهر تقدم ترامب بـ3 نقاط مئوية على بايدن، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا منذ بدء تتبع اتجاهات الرأي العام بشأن الانتخابات في ديسمبر الماضي.

واعتبر أنه "كالعادة ، تحاول وسائل الإعلام خلق خلاف بين الرئيس ترامب والجمهوريين في مجلس النواب لأن لجاننا تحاسب وزارة العدل التابعة لبايدن على مستويات العدالة ذات المستويين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب يمكن أن يفوز في الانتخابات العامة بالنظر إلى قضيتين جنائيتين يكون فيهما هو المدعى عليه، أشار مكارثي إلى أن الرئيس السابق قد لا يكون الخيار الأقوى.

وأضاف: "هل يمكنه الفوز في تلك الانتخابات؟ نعم، يمكنه ذلك السؤال هو، هل هو الأقوى للفوز في الانتخابات؟ لا أعرف هذه الإجابة، لكن هل يمكن لأي شخص أن يهزم بايدن؟ نعم، يمكن لأي شخص هزيمة بايدن".

وعما إذا كان من الجيد للحزب الجمهوري أن يكون ترامب هو مرشح الحزب، قال مكارثي: "على الجمهوريين اختيار مرشحهم. أعتقد أنه إذا كنت تريد أن تنتقل من السياسة المطلقة إلى السياسة، فهذا ليس جيدا للجمهوريين، هذا ما هو جيد لأمريكا. سياسات ترامب أفضل من سياسات بايدن ".

المصدر: breitbart