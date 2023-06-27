إسرائيل تضبط عملات مشفرة بملايين الدولارات بزعم "تمويل حزب الله والحرس الثوري"

أعلنت حكومة إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها صادرت ملايين الدولارات من العملات المشفرة من حسابات أرسلت أو تلقت أموالا في مخططات تمويل مزعومة للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أنه أصدر أمرا بمصادرة محافظ العملات المشفرة وتسليم الأموال إلى الحكومة الإسرائيلية، واصفا العملية "الواسعة" بأنها أول عملية إسرائيلية تستهدف "حزب الله" وفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف غالانت أن العملية كانت جهدا متعدد الأجهزة شمل جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" ومكتب المخابرات العسكرية الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وآخرين.

وأردف: "هذه أول حادثة بهذا الحجم"، لافتا إلى أن هذا الجهد حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكمل:"لقد أوقفنا فعليا تدفق أموال الإرهاب عبر هذه القناة"، زاعما أن "حزب الله وفيلق القدس يعتمدان على العملة الافتراضية لتمويل أنشطتهما القتالية".

المصدر: "أ ب"