وزارة العدل الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن انتحار الملياردير جيفري إبستين

كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل جديدة عن انتحار الملياردير جيفري إبستين الذي توفي بالسجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال القاصرات جنسيا.

وخلصت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى أن جيفري إبستين أقدم بالفعل على الانتحار نتيجة "إهمال" إدارة السجن.

وفي بيان له، أوضح المفتش العام للوزارة مايكل هورويتز أن "أخطاء عديدة وخطيرة ارتكبها موظفو مركز الاحتجاز الفدرالي في نيويورك"، حيث كان إبستين مسجونا وحيث عُثر عليه في زنزانته مشنوقا بواسطة ملاءة لفّها حول عنقه فجر العاشر من أغسطس 2019.

كما وجه المفتش العام اهانا لحارسين في إدارة السجون الأمريكية تهمة "الإهمال وسوء السلوك"، مؤكدا أن إبستين الذي كان مبدئيا "تحت المراقبة لاحتمال اقدامه على الانتحار" منذ نهاية يوليو 2019، وُضع "وحده ودون مراقبة" في زنزانة في التاسع من أغسطس 2019، وزُوّد في تلك الليلة بـ"كمية كبيرة من أغطية السرير".

جدير بالذكر أن قضية إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي عن عمر يناهز 66 عاما، أحرجت لسنوات بعض النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والخارج.

المصدر: "فرانس برس"