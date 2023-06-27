وزير الخارجية التركي يبحث مع غوتيريش صفقة الحبوب وسوريا

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطبيق مبادرة البحر الأسود للحبوب وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "خلال المحادثات، تم بحث قضايا تطبيق صفقة الحبوب وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا".

وأشارت إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي هنأ فيدان بتعيينه وزيرا للخارجية التركية.

المصدر: نوفوستي