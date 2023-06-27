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إيران.. مدمرة روسية ترسو في ميناء أنزلي شمال البلاد (صورة)

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إيران.. مدمرة روسية ترسو في ميناء أنزلي شمال البلاد (صورة)
Gettyimages.ru
علم روسيا وإيران
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رست قاذفة الصواريخ الروسية "ماخاتشكالا، اليوم الثلاثاء، في ميناء أنزلي في المنطقة الرابعة التابعة للبحرية الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن الغرض من هذه الزيارة هو تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين إيران وروسيا، وكذلك المباحثات بين القوات البحرية للبلدين.

 إضافة إلى إجراء زيارات للموانئ ورفع مستوى العلاقات بين البلدين في القطاع البحري وتطوير الدبلوماسية البحرية للبلدين.

ووفقا للوكالة  سيقابل  طاقم السفينة قائد الأسطول الشمالي، كما سيزور مدينة بندر أنزلي والمنطقة الحرة لهذه المدينة،  ويجرون مسابقات رياضية ومسابقات passex.

  

إيران.. مدمرة روسية ترسو في ميناء أنزلي شمال البلاد (صورة)
/www.tasnimnews.com

المصدر: تسنيم

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