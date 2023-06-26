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واشنطن: لا نملك دليلا على خطر تفجير محطة زابوروجيه الذرية

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واشنطن: لا نملك دليلا على خطر تفجير محطة زابوروجيه الذرية
AP AP Photo, File
محطة زابوروجيه الذرية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لا ترى أي دليل على خطر تفجير القوات الروسية لمحطة زابوروجيه الذرية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لم نر أي دليل على أن هذا الخطر حتمي، لكننا نتابع الوضع باهتمام كبير".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات لمراقبة المستوى الإشعاعي حول المحطة.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات السلطات الأوكرانية بأن روسيا تستعد لتنفيذ "عملية إرهابية" في محطة زابوروجيه، ستؤدي إلى التلوث الإشعاعي، حسب قول كييف.

وقد نفت موسكو صحة التصريحات الأوكرانية بشأن محطة زابوروجيه، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنها "كذبة جديدة" من قبل كييف.

المصدر: تاس

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