رئيس الإمارات محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين ويؤكد دعمه لتحركات القيادة الروسية الأخيرة
Sputnik
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أفاد الكرملين أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن عن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية في 24 يونيو.
وأكد الكرملين أنه خلال المحادثة الهاتفية تمت أيضا "مناقشة بعض قضايا الساعة، وزيادة تطوير التعاون بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات في 16 يونيو بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".
كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وجميع الشعب الإماراتي بعيد الأضحى المبارك.
المصدر: تاس