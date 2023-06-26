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فيجي تقرر فتح سفارة لها لدى إسرائيل

أخبار العالم

فيجي تقرر فتح سفارة لها لدى إسرائيل
Globallookpress
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أعلنت حكومة جزر فيجي عن فتح سفارة لها لدى إسرائيل، العام المقبل في خطوة غير مسبوقة على مستوى البلاد، لتصبح سفارة فيجي السفارة رقم 98 في إسرائيل.

وتمت الإشارة في بيان رسمي لفيجي أنه "تم اتخاذ القرار بتأييد سياسي واسع وكاستمرارية للعلاقات الطيبة مع إسرائيل في مجالات حفظ السلام والأمن والزراعة"، وفق ما ذكرت قناة "I24" العبرية.

وحسب "I24"، تتبادل جزيرة فيجي علاقات تعاون مع إسرائيل في مجالات عدة كالزراعة فضلا عن تصويت تلك الجزيرة إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن ترحيبه بتلك الخطوة قائلا: "أحيي حكومة فيجي على القرار المهم التي أثبتت على مدار السنوات الأخيرة أنها صديقة حقيقية لإسرائيل كذلك في الحلبة الدولية". 

وتابع: "فتح سفارة فيجي يقربنا خطوة إضافية من الهدف الذي وضعناه بتحقيق 100 سفارة في البلاد..زيادة السفارات في إسرائيل يؤكد قيمتها بالنسبة للعامل إضافة الى الرغبة بالحصول على مساعدتنا في مجالات الابتكار والاقتصاد والعلوم..أهنئ رافي هار باز نائب مدير آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، والسفير روعي روزنبليت اللذين عملا على تحقيق الأمر بشكل وثيق طيلة السنوات الماضية ما أوصلنا إلى هذه النتيجة".

جدير بالذكر أن فيجي هي مجموعة جزر بركانية تقع جنوب المحيط الهادئ شرقي أستراليا ويبلغ عدد سكانها 950 ألف نسمة.

المصدر: "I24"

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