قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يراقب عن كثب تطور الوضع حول مجموعة "فاغنر" والمعلومات حول "إعادة انتشارها المحتمل في بيلاروس".

وقال ستولتنبرغ في رد على سؤال حول خطط مزعومة لانتقال شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس: "أولا، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك على وجه اليقين - قد يتغير الوضع. ثانيا، نحن نراقب، ويمكننا الرد بسرعة، إذا لزم الأمر".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن الحديث يدور حول شؤون داخلية لروسيا. وأوضح أن "الناتو يركز على دعم أوكرانيا.. يجب ألا يتدخل الناتو في هذه القضايا".

ووفقا لستولتنبرغ، عزز الناتو وجوده في الاتجاه الشرقي في السنوات الأخيرة.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وإسقاط التهم عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.

المصدر: نوفوستي