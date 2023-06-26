وزير الدفاع الألماني: مستعدون لنشر 4 آلاف جندي في ليتوانيا

أعلن وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، أن بلاده مستعدة لنشر حوالى 4 آلاف جندي في ليتوانيا مقابل 850 حاليا لتعزيز الجانب الشرقي لحلف "الناتو".

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وقال بيستوريوس في فيلنيوس بحسب تسجيل أرسلته وزارته: "ألمانيا مستعدة لنشر لواء كبير بشكل دائم في ليتوانيا"، مضيفا أن الشروط المسبقة لهذا الانتشار هي "البنية التحتية المناسبة" ميدانيا و"التوافق مع خطط الحلف الاطلسي".

وأشار الوزير الألماني إلى أن "ذلك يتطلب جهدا كبيرا واتفقنا على أن نشر اللواء سيتواصل خطوة بخطوة، مع تطوّر البنية التحتية".

وتقود ألمانيا حاليا مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، متمركزة في دولة البلطيق، حيث تنشر نحو 800 جندي من الجيش الألماني. يضاف إلى ذلك لواء متمركز في ألمانيا يمكنه الانتقال بسرعة إلى ليتوانيا.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أمس الأحد، إنه يتعين على الناتو "تعزيز" جناحه الشرقي إذا كانت بيلاروس ستستضيف يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر".

وأضاف: "لا أتحدث فقط عن ليتوانيا حاليا ولكن بالتأكيد عن الناتو ككل". وأكد نوسيدا أن ليتوانيا ستخصص المزيد من الموارد لأجهزة الاستخبارات لتقييم "الجوانب السياسية والأمنية لبيلاروسيا".

ويستضيف رئيس الدولة البلطيقية، التي تملك حدودا مع روسيا وبيلاروس، قمة لحلف شمال الأطلسي خلال الشهر المقبل.

المصدر: أ ف ب