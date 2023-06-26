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الاستخبارات التركية تحيّد 11 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

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الاستخبارات التركية تحيّد 11 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا
AP
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أعلنت الاستخبارات التركية تحييد 11 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة منبج بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية، بأن "جهاز الاستخبارات حدد نقاط انطلاق الهجمات التي تتم بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون على منطقة عملية "درع الفرات" والمواقع التي ينطلق منها الإرهابيون الذين يتسللون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة".

وقامت الاستخبارات برصد "أوكار الإرهابيين عن كثب في منبج من الجو والأرض بالتعاون مع القوات المسلحة التركية".

ونفذ جهاز الاستخبارات عمليات متزامنة، أمس الأحد، على النقاط المحددة على محور منبج ما أسفر عن تحييد 11 عصرا  من تنظيم "بي كي كي" وامتداداته وتدمير مُجمع عائدا له.

المصدر: "الأناضول"

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