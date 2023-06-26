إلقاء للسلاح واستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم، بمنطقة كريمينايا في جمهورية دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلات تابعة للقوات المحمولة جوا نفذت بنجاح مهام الاستيلاء على عدد من معاقل العدو.

وتمكنت القوات الروسية خلال العملية من محاصرة واقتحام مجموعة خنادق للقوات الأوكرانية، وأجبرت أفرادها تحت القصف على إلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم.

وأوضحت الوزارة أن تكتيكات الوحدة الروسية وتنفيذها لهذه المهمة بإقدام أربك الجنود الأوكرانيين وباغتتهم ولم يترك أمامهم خيارا سوى الاستسلام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية