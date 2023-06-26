بعد مجزرة سجن النساء.. واقعة جديدة في هندوراس تدفع رئيستها لاتخاذ إجراء عاجل

أصدرت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو قرارا بحظر التجول في مدينة تشولوما، حيث لقي 11 شخصا حتفهم على أيدي قتلة مأجورين جندهم تجار المخدرات.

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وأعلنت زيومارا عبر حسابها في "تويتر" فرض "حظر تجول خاص في تشولوما" اعتبارا من الأحد الساعة 21:00 حتى الرابعة صباحا.

واتُخذ هذا القرار بعد مقتل 11 شخصا بالرصاص في قاعة بلياردو، بالمدينة البالغ عدد سكانها أقل من 300 ألف نسمة.

وأضافت الرئيسة أن ثمة تدابير قد اتُخذت في تشولوما وسان بيدرو سولا "لضمان الأمن في مواجهة الهجوم الإرهابي الوحشي (...) من جانب قتلة مأجورين دربهم ويقودهم عرابو تجارة المخدرات".

وصرح المتحدث باسم الشرطة ميغيل مارتينيز بأن القتلى هم "10 رجال وامرأة".

ونشر شهود عيان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جثث الضحايا في برك من الدماء على أرضية قاعة بلياردو. وحسب هؤلاء الشهود، اقتحم مجهولون مزودون أسلحة آلية القاعة حيث كانت تُقام حفلة عيد ميلاد وأطلقوا النار.

ويأتي ذلك بعد 5 أيام على مقتل 48 سجينة في اشتباكات بين عصابات متناحرة داخل سجن للنساء قرب العاصمة.

المصدر: أ ف ب