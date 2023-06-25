أوكرانيا.. ضباط مخابرات مخمورون ينهالون بالضرب على جنرال في أحد المطاعم (صورة)

وقع شجار بين زبائن أحد المطاعم في مدينة أوزغورود الأوكرانية، وتبين أن طرفي الشجار يعملان في الأجهزة الأمنية الأوكرانية وانتهي الأمر بضرب جنرال في جهاز الاستخبارات بشكل مبرح.

وأفاد موقع strana.au الأوكراني، بأن شجارا وقع يوم الجمعة، عندما هاجم أندريه بانارين رئيس قسم "موكاتشيفسكي" لمكافحة التجسس في مديرية الاستخبارات الأوكرانية مع مرؤوسيه، الجنرال فيكتور ميكولين لأنه قام بتوبيخهم بسبب تحدثهم بصوت عالٍ.

وقال مصدر من الأجهزة الأمنية للصحيفة: "بعد أن انهالوا على الجنرال ميكولين بالضرب في المطعم، قاموا بسحبه للغابة حيث أوسعوه ضربا مرة أخرى، وكسروا أسنانه، وأخذوا هاتفه المحمول، وغادروا المكان".

عندما عاد ميكولين للمطعم لأخذ أغراضه التقاه هناك مساعد نائب الشعب من الحزب الحاكم الذي قام بدوره بالاتصال بالشرطة.

يشار إلى أن ضابط جهاز مكافحة التجسس بانارين طرد في يونيو من مجلس الدفاع الإقليمي، بسبب تورطه في مساعدة المتهربين من الخدمة العسكرية على الرحيل من البلاد بطريقة غير قانونية.

المصدر: RT