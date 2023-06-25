القوات الأوكرانية تقصف مجمع دونيتسك للتسوق بصاروخ

أطلقت القوات الأوكرانية مساء اليوم صاروخًا على منطقة كييفسكايا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

هذا بحسبما أعلنه على قناة تيليغرام المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن المركز المشترك المسؤول عن مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب.

في وقت سابق، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كولمزين، نقلاً عن شهود عيان: لوحظ تصاعد دخان كثيف بالقرب من مركز التسوق "دونيتسك ــ سيتي" في حي كييفسكي بالمدينة بعد سقوط صاروخ.

وقال المكتب التمثيلي في بيان "تم تسجيل القصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه الحي السكني "كراسنو آرميسك" بمنطقة كييفسكايا في مدينة دونيتسك، حيث تم تسجيل سقوط صاروخ واحد".

المصدر: ريا نوفوستي