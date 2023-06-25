بعد انقشاع "الضباب".. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثة هاتفية صباح الأحد

كشفت وسائل إعلام بيلاروسية عن مكالمة هاتفية جديدة جرت بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأحد.

وبحسبما ذكرته قناة تيليغرام "بول بيرفوفو" المقربة من الرئاسة البيلاروسية "تحدث رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو صباح الأحد، مرة أخرى عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

ولم تكشف القناة عن تفاصيل المحادثة.

وأجرى رئيسا البلدين يوم السبت، محادثتين هاتفيتين على خلفية الوضع في روسيا مع تمرد جماعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

المصدر: RT