مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا تبدأ الأسبوع المقبل في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان توجه إلى الولايات المتحدة، للتفاوض مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف ضمن جولة مفاوضات تبدأ الاثنين المقبل.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأرمنية أن "وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان غادر في زيارة عمل إلى واشنطن ، حيث ستبدأ في 26 يونيو الجولة المقبلة من المناقشات حول اتفاق تسوية العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات بشأن التسوية السلمية لنزاع في إقليم قرة باغ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة تشاركية تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وتدهور الوضع في ناغورني كاراباخ في 27 سبتمبر 2022، حيث احتدم القتال في المنطقة المتنازع عليها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم سكان مدنيون. وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصمد، وبدأت أطراف النزاع في تبادل الاتهامات بانتهاكها.

وكانت باكو ويريفان تتنافسان على السيادة على منطقة قرة باغ منذ فبراير 1988، عندما أعلنت المنطقة انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

خلال النزاع المسلح 1992-1994 ، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني كاراباخ وسبع مناطق مجاورة.

المصدر: تاس