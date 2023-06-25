سفير سوريا يقدم أوراق اعتماده لأمين عام جامعة الدول العربية مندوبا لسوريا

قدم السفير السوري حسام الدين آلا اليوم الأحد أوراق اعتماده لأمين عام جامعة الدول العربية مندوبا لسوريا في الجامعة.

ويأتي تعيين السفير آلا، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، وسيشغل هذا المنصب للمرة الأولى منذ قرابة 11 عاما، إثر قرار تعليق عضوية سوريا، حيث كان يشغله قبل ذلك السفير الراحل يوسف أحمد.

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وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وكان سفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

المصدر: "سانا" وRT