باكستان.. مسلحون يقتلون رجلا من طائفة السيخ شمالي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد مقتل رجل من الأقلية السيخية بهجوم مسلح على مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

إقرأ المزيد

وقال الضابط جوهر خان، إن الهجوم على مانموهان سينغ (35 عاما) يبدو وكأنه قتل مستهدف، مشيرا إلى أن تحقيق الشرطة مستمر في دوافع الحادث.

وأوضح خان أن المهاجمين فتحوا النار على سينغ بينما كان عائدا إلى منزله من إحدى الضواحي. وفر المهاجمون من مكان الحادث.

ويعد هذا الهجوم الثالث على أحد أفراد الأقلية السيخية هذا العام في باكستان. ففي الشهر الماضي، أطلق مهاجمون النار على سردار سينغ من سيارة مارة في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وفي أبريل، أطلق مسلحون النار على دايال سينغ وقتلوه في بيشاور. وفي نفس المدينة في مايو 2022، قتل مسلحون اثنين من أبناء طائفة السيخ.

وهاجر معظم السيخ إلى الهند المجاورة عام 1947، وهو العام الذي انتهى فيه الحكم البريطاني لشبه القارة الهندية وتم إنشاء باكستان كوطن للمسلمين في المنطقة.

وبقي آلاف السيخ في باكستان حيث يعيشون بسلام بشكل عام. لكن استمرت الهجمات على الأقلية السيخية والمسيحيين وأعضاء الطائفة الأحمدية.

المصدر: أ ب