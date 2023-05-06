مقتل أحد السيخ الباكستانيين في إطلاق نار بمدينة لاهور

لقي أحد السيخ الباكستانيين مصرعه في إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون على دراجة نارية بمدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد يوم السبت.

وأطلق مسلحون النار على سردار سينغ في حي نواب السكني بلاهور.

وقالت الشرطة إن الرجل كان في نزهة صباحية برفقة حارسه الشخصي عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أن سينغ أصيب برصاصة قاتلة في الرأس.

ولم توضح الشرطة سبب وجود حارس شخصي لسينغ، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وصرح الضابط أسد عباس بأن الحارس أصيب في الهجوم أيضا.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وغالبا ما تواجه الأقليات الدينية في باكستان، ذات الأغلبية المسلمة، أعمال عنف على الرغم من أن دستور البلاد يضمن لها حقوقا متساوية وحرية ممارسة شعائرها الدينية.

والشهر الماضي، قتل مسلحون رجل أعمال باكستانيا من أقلية السيخ وعامل نظافة مسيحيا في واقعتين منفصلتين بمدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، وقبل ذلك بيوم، قتل طبيب هندوسي وجراح عيون بارز بالرصاص في مدينة كراتشي الساحلية.

المصدر: أ ب