بعد حفلة صاخبة في الشارع.. قتيلان و15 جريحا في ميشيغان الأمريكية

قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بعد شجار اندلع خلال حفل كبير في الشارع، أسفر عن إطلاق للنار في ساجيناو بولاية ميشيغان الأمريكية.

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ووفقا لبيان السلطات الأمنية أمس السبت: "كانت الشرطة في مكان قريب تستعد لتفريق الحشد، عندما أفاد العديد من المتصلين بالرقم 911 بأن بعض الأشخاص كانوا يطلقون النار حوالي الساعة 12:00 صباح يوم 24 يونيو".

وأوضح البيان أن "القتال الذي اندلع بين المشاركين في الحفلة، أسفر عن إطلاق أعيرة نارية. وردا على ذلك، بدأ آخرون في الحشد بإطلاق النار والاعتداء على العديد من الضحايا. وبينما كان الناس يفرون من مكان الحادث، أصيب كثيرون حيث صدمتهم سيارات هاربة".

وبحسب الشرطة، تم استخدام ما لا يقل عن 5 أسلحة من عيارات مختلفة، ولم يتم احتجاز أي مشتبه بهم. وأصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو صدمتهم سيارة. وتوفيت ضحيتان، شاب يبلغ من العمر 19 عاما وامرأة 51 عاما.

المصدر: CNN