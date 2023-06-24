رئيسة جورجيا زورابيشفيلي تدعو لتشديد نظام التأشيرات للروس

أشارت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود مع روسيا وتشديد نظام التأشيرات للمواطنين الروس.

ودعت زورابيشفيلي في هذا الصدد رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني.

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وقالت زورابيشفيلي: " أدعو رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن في جورجيا. أعتقد أنه توجد العديد من القضايا التي ينبغي مناقشتها اليوم على عجل ولم تعد تقبل الانتظار ".

ووفقا للرئيسة الجورجية، يتعين على مجلس الأمن الوطني النظر في تشديد المراقبة على الحدود مع روسيا، وإعادة النظر في نظام التأشيرات مع روسيا.

وتعتقد رئيسة جورجيا أنه يجب على مجلس الأمن مناقشة ردود الفعل في أبخازيا وتسخينفال على الوضع السائد في روسيا حاليا.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها زورابيشفيلي بفرض تأشيرات دخول للمواطنين الروس. وطرحت رئيسة جورجيا هذه المبادرة في مايو من هذا العام، وقبل ذلك في أكتوبر من العام الماضي. ولكن هذه الفكرة لم تنل الدعم المطلوب في جورجيا.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي في وقت سابق أن السلطات الجورجية لا تتخذ إجراءات تقييدية ولا تفرض نظام تأشيرات على الروس، من أجل تجنب التدابير الجوابية من جانب روسيا والمخاطر المحتملة.

المصدر: KP.RU