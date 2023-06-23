زيلينسكي: المجتمع الدولي يرى أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في خطابه الذي ألقاه مساء الجمعة، إن أوكرانيا ينظر إليها بالفعل من قبل المجتمع الدولي على أنها عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زيلينسكي: "دعم واضح لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... سياسيا يُنظر إلينا بالفعل كعضو في الاتحاد الأوروبي".

كما ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يسير "بأقصى سرعة"، وإذا لم يحدث ما يمنع ذلك، ستبدأ مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2023.

هذا وقد حددت المفوضية الأوروبية، في توصياتها السابقة لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، شرطا يشير إلى أن البلاد يجب أن تفي بسبعة متطلبات، من أبرزها الإصلاح القضائي، إذ تحتاج كييف لإصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال تغييرات المجلس الأعلى للقضاء، ومواصلة مكافحة الفساد.

يذكر أن الحصول على وضع المرشح هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحيث كانت تركيا مرشحة منذ 1999، ومقدونيا الشمالية منذ 2005، والجبل الأسود منذ 2010، وصربيا منذ 2012، كما كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

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المصدر: نوفوستي